Водители могут остаться без прав за три нарушения подряд

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

МВД предложило лишать на один год прав водителей, которые в течение года трижды попались на нарушениях Правил дорожного движения (ПДД). Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Лица не имеющие права управлять транспортным средством за данного рода правонарушения предлагается штрафовать на десять тысяч рублей.

По мнению экспертов, установление ответственности за систематическое совершение лицом административных правонарушений в области дорожного движения будет способствовать дисциплинированию водителей и снижению аварийности на дорогах.

В прошлом году на территории России зарегистрировано более 200 000 ДТП, в которых погибли 27 100 и были ранены 252 800 человек. В 87 процентах случаев это связано с невыполнением водителями ПДД. Почти 40 процентов ДТП совершено по вине водителей, которые неоднократно привлекались к административной ответственности.

По статистике неоднократные правонарушения совершает узкая категория граждан. Так в 2014 году 4200 физических и юридических лиц совершили 100 и более нарушений.

Как изменилось количество нарушений ПДД в Москве

Ранее m24.ru сообщало, что Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о приостановке действия водительских прав тех, кто задолжал по штрафам за нарушение ПДД или не уплатил алименты на сумму более 10 тысяч рублей.

Данная мера будет применяться, если задолженность превышает 10 тысяч рублей. Закон вступит в силу 15 января 2016 года.

Закон также ограничивает пользование правами и задолжавших выплаты по возмещению вреда, причиненного здоровью; возмещению вреда в связи со смертью кормильца; возмещению ущерба, причиненного преступлением; за неисполнение решений суда в социально значимых ситуациях – так, невыполнение одним из родителей решения суда о встречах с ребенком в случае развода.

Напомним, с 12 ноября сотрудники автоинспекции начали патрулировать улицы города на автомобилях без опознавательных знаков. Новый метод позволит полицейским незаметно выявлять водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения и создают опасные ситуации.

При обнаружении нарушителя, информация о нем передается на ближайший пост ДПС (стационарный или мобильный), после чего происходит задержание водителя.

Кроме того, в ближайшем будущем все такие патрули оснастят приборами фото- и видеофиксации нарушений.