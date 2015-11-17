Скрытый патруль ГИБДД за сутки выявил сотню тонированных машин

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Наибольшее количество нарушений, выявленных скрытым патрулем, было связано с излишней тонировкой стекол, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя пресс-службы столичного главка МВД Андрея Галиакберова.

Всего за 16 ноября сотрудники скрытого патруля ГИБДД выявили порядка 450 нарушений.

По словам Галиакберова, скрытое патрулирование проводили 83 сотрудника ГИБДД, которые проверили 367 автомобилей.

Он добавил, что в 97 случаях у автомобилей были выявлены слишком сильно тонированные окна. Управление машиной с нестандартными регистрационными знаками было зафиксировано в 48 случаях . Признаки опьянения выявили всего у трех водителей.

Напомним, сотрудники автоинспекции начали патрулировать улицы города без опознавательных знаков с 12 ноября.

Новый метод позволит полицейским незаметно выявлять водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения и создают опасные ситуации. При обнаружении нарушителя, информация о нем передается на ближайший пост ДПС (стационарный или мобильный), после чего происходит задержание водителя.

Кроме того, в ближайшем будущем все такие патрули оснастят приборами фото- и видеофиксации нарушений.