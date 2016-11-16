Термин "опасное вождение" необходимо доработать – эксперты

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Российское правительство одобрит изменения в законодательстве и введет штраф за опасное вождение автомобиля в сумме 5 тысяч рублей. Эксперты рассказали m24.ru о неоднозначности самого понятия "опасное вождение" и необходимости жесткой регламентации всех его пунктов.

– Закон вносить нужно, но как определить критерии? Все имеет две стороны. Конечно, необходимо защитить добропорядочных водителей, но в опасном вождении слишком расплывчатые понятия, – рассказал m24.ru зампред комиссии по безопасности в Мосгордуме Андрей Шибаев. – С каким временным интервалом перестроение через несколько рядов будет считаться нарушением? Как это будет определяться?

Он уверен, что необходимо сформулировать четкие правила и отрегулировать понятный механизм.

– И не хотелось бы, чтобы этот закон дал лазейки для каких-то злоупотреблений, – заключил Шибаев.

Координатор движения "Синие ведерки" Алексей Дозоров также не уверен в определении самого термина. В диалоге с m24.ru он обозначил, что проблема опасного вождения существует и с ней необходимо бороться. Однако само размытость определения самого термина вызывает опасения, тем более, действия описанные в "опасном вождении" уже прописаны в нарушениях ПДД.

– На бытовом уровне мы все понимаем: да, нам не нравится те, кто играет в "шашки" на дороге. Но объективно определить, опасное это вождение или нет, практически невозможно. На любой пункт, который описан в термине "опасное вождение", можно посмотреть с разных сторон. Если не будет жесткой регламентации действий, боюсь, что правоприменительная практика скажется отрицательно на водителях. Необходима жесткая объективная регламентация, – заметил Дозоров.

Член координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода Выбора" Александр Холодов сказал, что новые правила вряд ли повлияют на дорожную ситуацию.

– По сути опасное вождение – это выполнение подряд нескольких нарушений ПДД, за которые и так есть ответственность. Если человек перестраивается и создает помеху для других водителей, за это существует штраф. Зачем инспектору ГИБДД ждать многократного перестроения, если после первого водителя можно остановить и оштрафовать? Опять же, если автомобилиста не остановили за однократное нарушение, почему его будут останавливать за многократное, – заключил Холодов. – Единственное, что сможет сможет эффективно регистрировать опасное вождение – камеры видеонаблюдения.

Поправки в ПДД, включающие термин "опасное вождение", начали действовать с 8 июня. Под ним предусматривается неоднократное перестроение во время интенсивного движения, препятствование обгону, резкое торможение. Для сотрудников Госавтоинспекции также создана библиотека с примерами нарушений.

Весной также был создан сайт с примерами опасного вождения. На нем рассмотрены шесть видов опасного вождения: "нервяки" – подрезания при перестроении, "торопыги" – несоблюдение безопасной дистанции, "грядки" – несоблюдение бокового интервала, "воспитатели" – резкое торможение перед другим транспортным средством, "шашки" – многократные перестроения, а также "упертый" – препятствование обгону.