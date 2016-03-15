Запись с видеорегистратора не считается доказательством нарушения правил – ГИБДД

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Съемка нарушений ПДД с помощью видеорегистратора не может являться доказательством. Для этих целей необходимо создать специальную защищенную от подделки видеоряда систему и изменения в законодательстве, рассказал глава российской Госавтоинспекции Виктор Нилов.

"Видеорегистраторы пока ни при чем, потому что там возможны изменения, корректура информации. Пока идет разговор о неких стандартных средствах, которые могли бы служить основой… для создания общефедеральной системы, способной принимать информацию с определенных устройств, которые будут защищены и сертифицированы", – цитирует Нилова МИА "Россия сегодня".

Глава ГИБДД отметил, что на сегодняшний день следует тестировать новые форматы и "понять, как может работать такая система". Говорить о ее практическом применении по всей стране можно будет только после того, как она начнет работать по отдельным правонарушениям.

"Грубо говоря, вы берете смартфон, скачиваете специальное программное обеспечение, регистрируетесь на портале госуслуг – и тогда вы становитесь участником этого процесса. После этого мы создадим некие шаблоны, по которым можно будет принимать информацию. Техническая возможность такая есть, ряд регионов уже используют некоторые элементы. Вопрос упирается в стоимость, сложность внедрения, а также в законодательство", – рассказал он.

Отметим, что на госсовете в Ярославле, который состоялся в понедельник, 14 марта, замглавы МВД Дмитрий Миронов сообщил, что полиция поддерживает инициативу привлекать водителей к административной ответственности на основании видеозаписей участников дорожного движения.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект об обязательном приравнивании к доказательствам видео, фото, аудиозаписей и материалов информационных баз и банков данных при рассмотрении административных дел.