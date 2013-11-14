МВД планирует передать часть своих полномочий городским властям

МВД предлагает столичным властям самим оформлять нарушения ПДД. Передать полномочия гражданским чиновникам полицейские готовы в тех случаях, когда нарушение зафиксировано на городскую фото- или видеокамеру.

Основная причина передачи полномочий городским властям состоит в том, что МВД не в состоянии справляться с тем количеством нарушений, которые совершаются, пояснил в эфире радиостанции "Москва FM" автоюрист Сергей Радько.

Он также отметил, что для того, чтобы увеличить поступления от штрафов, было принято решение перевести часть полномочий МВД в компетенцию города.

Помимо этого, Радько рассказал и про замену регистрационного номера на машину. Так, по его словам, при продаже автомобиля, если бывший владелец желает сохранить государственный регистрационный номер, то он должен обратиться в подразделение ГИБДД и написать соответствующее заявление. После этого номер изымают и передают на хранение в архив ГИБДД сроком на 180 дней. А взамен выдается другой номер, который присваивается автомобилю, и с ним уже машина идет на продажу, добавил Сергей Радько.

МВД уже оформило это предложение в законопроект, теперь документ нужно согласовать со всеми заинтересованными сторонами. Решение о подготовке закона было принято по поручению вице-премьера Игоря Шувалова, который поднял вопрос о массовых случаях неуплаты или просрочки штрафов.

Ранее МВД передало властями Москвы право штрафовать водителей, паркующихся в неположенных местах. С 1 ноября штрафные постановления водителям выписывают парковочные инспекторы.