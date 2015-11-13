Скрытый патруль ГИБДД оснастят видеокамерами

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Машины скрытого патрулирования будет работать в паре с патрульной машиной цветографической окраски ДПС. Как сообщил Агентству "Москва" начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктор Коваленко, такая работа разрешается действующими нормативными актами.

По его словам, предусматривается работа машин различных марок, которые будут работать в потоке. В ближайшем будущем все такие патрули оснастят приборами фото- и видеофиксации нарушений.

Напомним, инспекторы ДПС начали патрулировать улицы города на машинах без опознавательных знаков и надписей. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Новый метод позволит полицейским незаметно выявлять водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения и создают опасные ситуации. При обнаружении нарушителя, информация о нем передается на ближайший пост ДПС (стационарный или мобильный), после чего происходит задержание водителя.

При этом в обязанности скрытого патруля не входят ни погони, ни прижимание к обочине машин правонарушителей. В случае необходимости патруль может подъехать на место задержания и предъявить видеосъемку нарушения.