Камеры на дорогах смогут штрафовать водителей за переезд стоп-линии

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

На московских дорогах установят видеокамеры, которые будут "выписывать" штрафы за пересечение стоп-линий на перекрестках и проезд на красный свет.

Координатор общественной организации "Движение" Андрей Орел в эфире радиостанции "Москва FM" одобрил это нововведение.

"Чтобы перекрестки не завязывались, конечно, надо ставить такие комплексы, выписывать небольшие штрафы. Но все-таки хотелось бы понять, как водитель сможет оправдаться. Это будет фотография. Когда я еду, я же выезжаю за стоп-линию.

Например, я считаю, что не нарушал. Мне придется запрашивать видео с этого перекрестки идти в суд и показывать, что я медленно двигался. Хотелось бы, чтобы придумали механизм защиты от таких историй. Для каких-то серьезных разборок и доказательств будет изыматься видео", – отметил он.

Как пишет "Российская газета", такие камеры уже используются в Татарстане. Причем там пересечением стоп-линии считается заезд за нее бампером.

Издание отмечает, что в ближайшее время на дорогах Москвы появится 1200 таких комплексов.

Добавим, что в первой половине 2015 года камеры на столичных дорогах зафиксировали почти 5 миллионов нарушений правил дорожного движения. Чаще всего столичные автомобилисты превышают скорость на 20–40 километров в час. За это нарушение водителям было направлено 3,6 миллиона протоколов.

Кроме того, среди автовладельцев нашлось еще 65 тысяч "рецидивистов", нарушивших скоростной режим дважды за полгода.

На втором месте – выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. В первой половине этого года за это водителей штрафовали 641 тысячу раз.

Еще 83 тысячи штрафов выписали "обочечникам", которых камеры "поймали" на МКАД. Это нарушение устройства на кольцевой дороге научились распознавать только в апреле 2015 года.