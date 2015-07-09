В Москве может появиться электронная доска позора для нарушителей ПДД

Фото: ТАСС/Павел Смертин

В Москве предложили создать электронную доску позора для автомобилистов, которые часто нарушают ПДД. С такой инициативой выступила глава комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко.

По словам Святенко, на этой доске должна быть информация о том, сколько раз водитель привлекался к уголовной ответственности.

"Необходимо озвучивать и обозначать на специальном сайте – "доске позора" – информацию о людях, неоднократно нарушивших ПДД. Сколько раз человек привлекался к административной ответственности в виде штрафов. Не за что, а цифры. Это будет весомо, будет стимулировать граждан соблюдать правила", – цитирует депутата Агентство "Москва".

Автоэксперт Вячеслав Субботин считает, что это будет вторжением в частную жизнь водителя.

"Это нарушение конституционного права человека, вторжение в частную жизнь. Еще надо разобраться, нарушил водитель правила дорожного движения или нет. Есть четкая схема, как убрать из движения не вполне адекватных водителей – свидетельские сообщения от других участников движения. Это самоорганизация. К тому же в России разрешены видеорегистраторы, запись с которых может служить доказательством", – сказал он в эфире радиостанции "Москва FM".

Ранее M24.ru сообщало, что дружинники проекта "Безопасная столица", патрулирующие улицы, создадут электронную "доску позора" для пойманных правонарушителей.

Сейчас в столице существует "доска позора", куда попадают пассажиры, не оплатившие проезд в общественном транспорте. Фото "зайцев" публикует на своем сайте ГКУ "Организатор перевозок".

В будущем учреждение планирует публиковать и ролики конфликтов контролеров и пассажиров. Кроме того "доска позора" может появиться и для водителей маршруток.