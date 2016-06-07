Кто пострадает от балльной системы наказания за нарушение ПДД

Фото: m24.ru/Александр Авилов

От накопительной системы наказания за нарушения ПДД в первую очередь пострадают водители, которые не уступают дорогу пешеходам и проезжающие на красный свет. Это наиболее частные нарушения, попавшие в список самых опасных. Таковы данные статистики управления ГИБДД по Москве за пять месяцев этого года.

Автоюрист Дмитрий Славнов в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал о минусах балльной системы наказания.

"Я считаю, что если автовладельцы три раза нарушили и три раза заплатили, то есть понесли наказания на свои правонарушения рублем, в четвертый раз их не должны лишать прав. Человек уже отбыл наказание. Зачем же потом привлекать его к ответственности в виде лишения прав? За что он тогда платил? Тогда нужно отменить штрафы, и по достижению трех правонарушений можно лишать прав", – пояснил он.

Прав лишат за отказ пропустить пешехода и проезд на красный свет

Как пишет "Коммерсантъ", согласно статистике, самым распространенным нарушением, попавшим в список опасных, стал отказ уступить дорогу пешеходам и велосипедистам (81,3 тысячи постановлений за полгода).

Еще два нарушения, за которые в итоге можно будет лишиться прав, – отказ уступить дорогу скорой помощи, пожарной и полиции и превышение скорости более чем на 40 километров в час. Реже всего инспекторы оформляют штрафы за нарушения на железнодорожных переездах.

Напомним, законопроект о больной системе наказания правительство уже внесло в Госдуму. Он будет рассмотрен в осеннюю сессию.

Согласно документу, если водитель в течение года совершит три нарушения из перечня наиболее опасных (всего их 17 ), то в четвертый раз его лишат прав на полтора года. Речь идет только о нарушениях, выявленных инспекторами, записи дорожных камер учитывать не будут.