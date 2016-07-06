Госавтоинспекторам выдадут около 700 видеорегистраторов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники ДПС получат около 500-700 видеорегистраторов для формирования базы доказательств по нарушениям ПДД, передает Агентство "Москва".

Необходимое техническое оснащение закупят при поддержке московского правительства. Как отметил замначальника столичного управления ГИБДД Евгений Ефремов, видеорегистраторы для фиксации правонарушений выдадут персонально, однако, сразу всем работникам ГИБДД выделить приборы пока не получится.

По его словам, в этой связи устройства раздадут в приоритетном порядке. В первую очередь их получат те, кто работает на главных вылетных магистралях, специальных трассах и других участках дорог, где отмечено движение основного потока машин.

Для столичных полицейских закупят тысячу портативных камер

Ранее сообщалось, этим летом московским полицейским выдадут тысячу прикрепляющихся на форму портативных камер с идентификатором. Видеокамеры "Дозор-77" весом всего 100 граммов выдадут сотрудникам ГИБДД и патрульно-постовой службы.

Кроме того, персональные видеорегистраторы могут выдать сотрудникам туристической полиции. Как отметил рассказал командир батальона турполиции Илья Егорченко, это должно облегчить доступ к базе данных лиц, которые находятся в федеральном или международном розыске.