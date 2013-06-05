Шлем, ПДД и техосмотр: как снизить риск аварии с участием скутера

Фото: ИТАР-ТАСС

Начался летний сезон, и водители автомобилей, родственники владельцев маломощных мопедов и скутеров, а также все сочувствующие вновь обеспокоены большим числом аварий на дорогах с участием маломощных двухколесных ТС.

Только 3 июня 2013 года в Подмосковье на скутерах столкнулись две школьницы, обе госпитализированы. Одна из девочек находится в коме.

В конце 2013 года вступит в силу закон, который вводит категорию "М" – для мопедов, скутеров и некоторых квадроциклов. Также закон обяжет кандидатов в водители сдавать экзамен. Как сделать вождение мопеда более безопасным, напоминает сетевое издание M24.ru.

Итак, самое важное для водителя скутера – это возраст. Счастливый обладатель "двухколесного транспортного средства, которое имеет бензиновый или электрический двигатель малой мощности", должен быть старше 16 лет.

Фото: ИТАР-ТАСС

Безопасность превыше всего, поэтому на дорогу нельзя выезжать без мотошлема. Помимо инстинкта самосохранения, водитель мопеда должен руководствоваться и трезвым расчетом – штраф за отсутствие этого элемента защиты составляет 500 рублей.

Находясь на дороге, скутер подчиняется ПДД, поэтому водитель мопеда должен их неукоснительно соблюдать. Особо стоит выделить некоторые, например:

Ближний свет всегда должен быть включен, причем в любое время суток. Без него водитель автомобиля может не увидеть скутер на дороге.

Как маломощное транспортное средство мопед должен двигаться не дальше крайней правой полосы, а при наличии велодорожек – по ним.

Кроме того, поворот налево на дороге, имеющей трамвайные пути или более двух полос в каждом направлении, запрещен. Управлять мопедом одной рукой тоже нельзя.

Как бы ни хотелось водителю скутера подработать частным извозом или грузоперевозками, закон не на его стороне. Согласно ПДД, на мопеде можно взять пассажиром только ребенка до 7 лет, и то на специальном сиденье, оборудованном надежными подножками.

Нельзя перевозить и груз, выступающий за габариты больше чем на 0,5 метра по длине или ширине или мешающий управлению.

Вкупе со всеми ограничениями мопеды еще и нельзя буксировать, сами скутеры в роли буксира тоже выступать не могут. Исключение составляют лишь специальные прицепы.

Фото: ИТАР-ТАСС

В погоне за острыми ощущениями некоторые "горячие головы" выезжают на скоростные магистрали, забыв о том, что въезд на такие трассы им запрещен.

И последнее ограничение из ПДД – это требование пропускать автомобили на нерегулируемом пересечении велодорожки с дорогой.

Помимо соблюдения правил безопасности, для водителей скутеров существует еще и специальная экипировка, предохраняющая суставы от травм во время падения.

Помимо вышеупомянутого шлема, есть еще перчатки, налокотники, наколенники, защищающий спину жилет и так называемая "черепаха", которая представляет собой кофту со вставками, защищающими суставы верхней части тела.

Особо стоит выделить шлем: следует помнить, что это одноразовое средство защиты, при серьезном ударе в нем происходят необратимые деформации, и в следующий раз он не сработает на 100%.

И последнее: после долгой зимы некоторые правила могут забыться, части скутера – проржаветь, а шлем – потеряться, поэтому до открытия сезона лучше все это проверить.

Сергей Блохин