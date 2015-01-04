Психически нездоровых водителей будут лишать прав

Параноиков и психически нездоровых людей не пустят за руль

4 января опубликован утвержденный правительством список диагнозов, с которыми нельзя будет управлять автомобилем. Если человек физически здоров, но после психологический экспертизы выяснилось, что он неадекватен, - например, склонен к суициду - его могут лишить прав.

Есть и ряд других ограничений и требований. Слепые на один глаз водители должны будут оборудовать машину акустической парковочной системой.

Инвалидам, потерявшим одну руку, разрешат водить машины только с автоматической коробкой передач.