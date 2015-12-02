ОСАГО подорожает для нарушителей ПДД со следующего года

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Страховка ОСАГО может стать дороже для водителей, которые нарушают правила дорожного движения. Об этом говорится в докладе ЦБ "Основные направления развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка РФ".

Банк России планирует привязать цену ОСАГО к наличию штрафов за нарушение правил дорожного движения в следующем году, что может сказаться на стоимости страховки для нарушителей.

Так, расчет страховки ОСАГО будет напрямую зависеть от того, привлекался ли водитель к административной ответственности за нарушение ПДД или нет.

Эти меры могут стать хорошим стимулом для повышения безопасности на российских дорогах и уменьшения количества аварий. Такое мнение высказал агентству РБК зампредседателя правления СОГАЗа Дамир Аксянов. Он добавил, что их нужно вводить поэтапно.

Отмечается, что сейчас цена страховки зависит от возраста и стажа водителя, мощности автомобиля и от региона, в котором он используется. За безаварийную езду водителям также дается скидка 50 процентов за десять лет.

Помимо этого, цена страховки может быть значительно увеличена за вождение в пьяном виде, сообщение заведомо ложных сведений или бегство с места ДТП.

В апреле ЦБ увеличил тариф по ОСАГО в среднем на 40 процентов. В настоящее время страховой тариф для легкового автомобиля составляет 3432–4118 рублей. С этого же месяца выплаты по ущербу жизни и здоровью увечились с 160 до 500 тысяч рублей.

В 2014 году повысился лимит выплат по страховым случаям с 120 до 400 тысяч рублей.