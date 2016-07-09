Музыкальный хардкор-фестиваль Raw Fest отменили в Москве

В Москве отменили музыкальный хардкор-фестиваль Raw Fest

Двухдневный музыкальный хардкор-фестиваль Raw Fest, который должен был начаться сегодня в Москве, отменен, сообщили организаторы.

"Мы провели долгий день в обществе правоохранительных органов. Нам озвучили много причин, по которым фестиваль не состоится. Органы обещают и нам, и вам проблемы в любом месте, куда бы мы все ни перенесли. Альтернативного решения, кроме отмены, нет", – следует из сообщения на официальной странице фестиваля в сети "Вконтакте".

Организаторы обещают вернуть деньги за билеты в течение двух недель.

Фестиваль должен был пройти в Москве 9 и 10 июля на территории московского завода "Марс". Хедлайнером мероприятия была заявлена метал-хардкор-группа из Бельгии – Arkangel.

Ранее в Москве также в день открытия отменили фестиваль электронной музыки Outline, назначенный на 2 и 3 июля. В этом году музыкальная программа должна была занять сразу шесть сцен. Организаторы фестиваля начнут возвращать деньги за купленные билеты с 15 июля.

Как заявляли в префектуре Юго-Восточного административного округа, организаторы фестиваля Outline слишком поздно подали заявку на проведение крупного мероприятия и не уведомили об устранении выявленных ранее нарушений требований пожарной безопасности.