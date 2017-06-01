Форма поиска по сайту

01 июня 2017, 20:41

Общество

Бывший охранник Освенцима скончался на 96-м году жизни

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Бывший охранник концентрационного лагеря в Освенциме Рейнхолд Хэннинг скончался в возрасте 95 лет, сообщает Associated Press.

О смерти Хэннинга сообщил его адвокат. По словам представителя, мужчина умер 30 мая.

Охранника концлагеря Хэннинга признали виновным в убийстве более чем 170 тысяч человек и приговорили к пяти годам лишения свободы в 2016 году. В тюрьме он не провел ни дня, поскольку адвокаты обжаловали приговор.

Хэннинг добровольно вступил в СС в 18 лет и прослужил в Освенциме с января 1942 по июнь 1944 года.

Освенцим охранник жизнь в мире

