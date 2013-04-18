Женщина пыталась совершить самосожжение в телецентре "Останкино"

Фото: ИТАР-ТАСС

Женщина пыталась совершить самосожжение в здании телецентра "Останкино". Ее задержали сотрудники полиции.

Инцидент произошел в 16.40. В здание телецентра зашла женщина, которая облила себя жидкостью, после чего была задержана сотрудником полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Женщине вызвали "скорую помощь", которая госпитализировала ее в одну из психоневрологических клиник города.

Отметим, что 8 февраля мужчина пытался устроить акт самосожжения на Красной площади.