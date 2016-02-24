Жительницы Якутска сделали для Ди Каприо "Оскара" из своих украшений

Michael Owen Baker/Zuma/ТАСС

Жители Якутска сделали для Леонардо Ди Каприо "Оскара" из серебра, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Статуэтку отлили из серебряных украшений, которые привозили многочисленные поклонницы актера. На призыв откликнулись более 150 человек. В результате удалось собрать 1,5 килограмма серебра и немного золота, для национального сосуда чорон, который держит в руках якутский "Оскар".

Автором статуэтки стал якутский скульптор Николай Чоччасов. Он назвал ее "Говорящий со звездами", как символ того, что только особо творческие люди могут общаться с высшими силами.

Цена награды составляет не меньше 70 тысяч рублей.

Напомним, Церемония вручения премии "Оскар" состоится в Лос-Анджелесе 28 февраля. После изучения статистики посещения страниц артистов на "Кинопоиске" стало понятно, что высокие шансы получить приз как "Лучший актер" есть у Леонардо Ди Каприо и Тома Харди. "Лучшей актрисой", по мнению поисковика, могла бы стать Дженнифер Лоуренс или Рэйчел МакАдамс.

Самым популярным режиссером оказался Алехандро Гонсалес Иньярриту, а самым популярным фильмом – "Выживший". Драма Алехандро Гонсалеса Иньярриту уже получила пять наград премии Британской академии кино и телевидения BAFTA. Картина стала лучшим фильмом 2015 года, а также одержала победу в номинациях лучший звук и лучший кинооператор.

Кроме того, исполнитель главной роли – Леонардо Ди Каприо – получил премию как лучший актер. Сам Иньярриту удостоился награды за лучшую режиссуру.