Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля 2016, 15:00

Культура

Жительницы Якутска сделали для Ди Каприо "Оскара" из своих украшений

Michael Owen Baker/Zuma/ТАСС

Жители Якутска сделали для Леонардо Ди Каприо "Оскара" из серебра, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Статуэтку отлили из серебряных украшений, которые привозили многочисленные поклонницы актера. На призыв откликнулись более 150 человек. В результате удалось собрать 1,5 килограмма серебра и немного золота, для национального сосуда чорон, который держит в руках якутский "Оскар".

Автором статуэтки стал якутский скульптор Николай Чоччасов. Он назвал ее "Говорящий со звездами", как символ того, что только особо творческие люди могут общаться с высшими силами.

Цена награды составляет не меньше 70 тысяч рублей.

Напомним, Церемония вручения премии "Оскар" состоится в Лос-Анджелесе 28 февраля. После изучения статистики посещения страниц артистов на "Кинопоиске" стало понятно, что высокие шансы получить приз как "Лучший актер" есть у Леонардо Ди Каприо и Тома Харди. "Лучшей актрисой", по мнению поисковика, могла бы стать Дженнифер Лоуренс или Рэйчел МакАдамс.

Самым популярным режиссером оказался Алехандро Гонсалес Иньярриту, а самым популярным фильмом – "Выживший". Драма Алехандро Гонсалеса Иньярриту уже получила пять наград премии Британской академии кино и телевидения BAFTA. Картина стала лучшим фильмом 2015 года, а также одержала победу в номинациях лучший звук и лучший кинооператор.
Кроме того, исполнитель главной роли – Леонардо Ди Каприо – получил премию как лучший актер. Сам Иньярриту удостоился награды за лучшую режиссуру.

С именем Леонардо Ди Каприо связана главная интрига вечера 28 февраля. Дело в том, что актера номинировали в этой категории уже пять раз, однако получить награду ему так и не удалось.

В январе наступившего года вся страна узнала о двойнике голливудской звезды – Романе Бурцеве из подмосковного Подольска. В данный момент он пытается еще больше приблизиться к образу Лео, занимается спортом и учит английский язык.

Ссылки по теме


Оскар Леонардо Ди Каприо новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика