"Левиафан" Звягинцева попал в шорт-лист "Оскара"

Андрей Звягинцев. Фото: M24.ru

Фильм "Левиафан" Андрея Звягинцева включили в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Из 83 претендентов были выбраны 9 картин, сообщается на официальном сайте киноакадемии.

Помимо российского фильма, в шорт-лист включены "Кукурузный остров" Георгия Авашвили, "Тимбукту" Абдеррахмана Сиссако, "Ида" Павла Павликовского, "Форс-мажор" Робена Эстлунда, "Дикие сказки" Дамиана Шифрона, "Мандарины" Зазы Урушадзе, "Обвиняемый" Полы ван дер Вест и "Освободитель" Альберто Арвело.

Затем из этих фильмов выберут пять, которые и будут претендовать на "Оскар". Номинантов в этой и других категориях объявят 15 января 2015 года. Сама церемония награждения победителей состоится 22 февраля в Лос-Анджелесе.

Напомним, "Левиафан" уже получил приз за лучший сценарий в Каннах и был признан лучшим фильмом Мюнхенского и Лондонского кинофестивалей, а также кинофестиваля в Абу-Даби. Картина также поборется за "Золотой глобус".

"Левиафан" рассказывает о противостоянии мелкого предпринимателя и коррумпированных чиновников. В главных ролях снялись Алексей Серебряков, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков.

На западе картину уже показали зрителям, а в российский прокат она выйдет в начале 2015 года.

Андрей Звягинцев Кинорежиссер, актер и сценарист Андрей Звягинцев родился 6 февраля 1964 года в Новосибирске. Окончил актерский факультет новосибирского театрального училища. В 1990-м окончил актерский факультет ГИТИСа в Москве. Кинорежиссер, актер и сценарист Андрей Звягинцев родился 6 февраля 1964 года в Новосибирске. Окончил актерский факультет новосибирского театрального училища. В 1990-м окончил актерский факультет ГИТИСа в Москве. В 2003 году вышел фильм Звягинцева "Возвращение", который принес режиссеру популярность. Лента отмечена двумя премиями "Ника" и двумя "Золотыми львами" в номинациях "лучший фильм" и "лучший режиссерский дебют". В числе режиссерских работ Андрея Звягинцева - фильмы "Изгнание" (2007 год), короткометражка "Апокриф" (2008), "Тайна" (2011 год) и "Елена" (2011).





Интервью M24.ru с Андреем Звягинцевым можно прочесть тут.