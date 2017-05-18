Асгару Фархади вручили "Оскар" на Каннском кинофестивале

Фото: DPA/Hubert Boesl
Иранский режиссер Асгар Фархади получил премию "Оскар" на Каннском кинофестивале, пишет Entertainment Weekly.
Его картина "Коммивояжер" стала победителем премии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм" в феврале 2017 года, но из-за указа президента США Дональда Трампа, запрещающего въезд граждан Ирана на территорию Америки, Фархади не смог присутствовать на церемонии.
Награду Фархади вручила представитель Американской киноакадемии Мередит Ши, которая специально приехала на церемонию открытия Каннского смотра. Также она передала статуэтку продюсеру фильма Александру Малле-Гаю.
Asghar Farhadi has finally accepted Iran's Oscar for 'The Salesman' at #Cannes2017: https://t.co/2tzOzRzH63 pic.twitter.com/u0Oy3d8LSP— Entertainment Weekly (@EW) 17 мая 2017 г.
Ранее сообщалось, что во Франции стартовал юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль.