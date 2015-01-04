Лучшим фильмом 2014 года признана драма "Прощай, речь" Годара

Фильм Годара "Прощай, речь" признан лучшей картиной 2014-го

Американское национальное общество кинокритиков признало драму "Прощай, речь" Жан-Люка Годара лучшей картиной 2014 года. Фильм 84-летнего режиссера, выполненный в 3D-формате, повествует о замужней женщине, одиноком мужчине и собаке. Картина уже получила приз жюри каннского кинофестиваля.

Лучшим актером признан Тимоти Сполл (Питер Петтигрю в "Гарри Поттере") за роль в фильме "Мистер Тернер". Лучшей актрисой - француженка Марион Котийяр ("Начало","Жизнь в розовом цвете") за картину "Два дня, одна ночь".

Лучшим режиссером стал Ричард Линклейтер, автор ленты "Отрочество", а лучшим сценаристом - Уэс Андерсон за "Отель "Гранд Будапешт"".

Фильмы, отмеченные Американским национальным обществом кинокритиков, традиционно являются главными претендентами на премию "Оскар". Имена номинантов на получение наград американской киноакадемии станут известны 15 января, а сама церемония пройдет 22 февраля в Лос-Анджелесе.





Напомним, фильм "Левиафан" Андрея Звягинцева включили в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Из 83 претендентов были выбраны 9 картин.