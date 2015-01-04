Лучшим фильмом 2014 года признана драма "Прощай, речь" Годара

Американское национальное общество кинокритиков признало драму "Прощай, речь" Жан-Люка Годара лучшей картиной 2014 года. Фильм 84-летнего режиссера, выполненный в 3D-формате, повествует о замужней женщине, одиноком мужчине и собаке. Картина уже получила приз жюри каннского кинофестиваля.
Лучшим актером признан Тимоти Сполл (Питер Петтигрю в "Гарри Поттере") за роль в фильме "Мистер Тернер". Лучшей актрисой - француженка Марион Котийяр ("Начало","Жизнь в розовом цвете") за картину "Два дня, одна ночь".
Лучшим режиссером стал Ричард Линклейтер, автор ленты "Отрочество", а лучшим сценаристом - Уэс Андерсон за "Отель "Гранд Будапешт"".
Напомним, фильм "Левиафан" Андрея Звягинцева включили в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Из 83 претендентов были выбраны 9 картин.