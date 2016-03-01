Леонардо Ди Каприо забыл свой "Оскар" в ресторане

Фото: Zuma/ТАСС/David Crane

Леонардо Ди Каприо забыл свой первый "Оскар" в ресторане, пишет портал TMZ, который заснял отъезд актера с вечеринки.

Видеоролик был сделан после окончания празднования церемонии в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Когда Ди Каприо уже сидел в машине к ней подошел мужчина и отдал ему статуэтку.

Леонардо Ди Каприо получил первый за свою актерскую карьеру "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме Выживший" режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Его соперниками в этом году были Мэтт Дэймон, Майкл Фассбендер, Брайан Крэнстон и Эдди Редмэйн.

Голливудский актер известен по ролям в таких фильмах, как "Титаник", "Авиатор", "Остров проклятых", "Джанго освобожденный", "Великий Гэтсби", "Волк с Уолл-стрит" и других.

В категории "Лучшая мужская роль" Ди Каприо был номинирован в шестой раз, однако получил награду только в этом году.