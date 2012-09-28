Доля Москвы в спорткомплексе "Олимпийский" будет продана

Столичное правительство намерено продать долю города в спорткомплексе "Олимпийский". Продажа 49% акций включена в программу приватизации городского имущества до 2013 года

Правительство Москвы в рамках приватизации городской собственности намерено продать 49% акций ОАО "Спортивный комплекс "Олимпийский".

Среднесрочная программа приватизации рассчитана на 2011-2013 годы. Как сообщает "Интерфакс", в рамках этой программы также будет продано 100% акций компании "Мосгорснабпродторг", занимающейся снабжением продуктами питания детских, лечебных и специальных заведений.

Спортивный комплекс был построен в 1980 году к московской Олимпиаде. На его территории, помимо стадиона, также есть плавательный бассейн и тренажерные залы. Центральная арена вмещает 35 тысяч зрителей, на ней, помимо спортивных состязаний, также проводится культурно-развлекательные мероприятия.