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Культура

27 июля 2012, 12:39

Корреспондент канала "Москва 24" побывала на концерте Стинга

Олимпийский Москва 24 концерты

Всемирно известный певец исполнил лучшие хиты для московской публики. Концерт, длившийся более двух с половиной часов, был застрахован на 10 млн евро

Легендарный Стинг и его группа Police 2,5 часа играли на сцене Олимпийского и исполнили для московской публики свои лучшие хиты. Причем исполнял их Стинг на гитаре, которой уже больше 50 лет.

Шоу в Москве было застраховано на 10 миллионов евро. Концерт в Олимпийском – часть летнего тура Стинга (Summer 2012 Tour). Он является продолжением рок-тура Back To Bass, посвященного 25-летию карьеры исполнителя.

В свои 60 лет музыкант по-прежнему выглядит молодо и энергично. Его гитара Fender регулярно попадает в топ-10 желанных инструментов для коллекционеров, а сам Стинг – каждый год в числе 50 лучших басистов мира.

"Когда я впервые сюда приехал – это было 20 лет назад – мы играли в Кремле. С того времени произошли разительные перемены. Я очень рад, что Россия является частью нашего международного тура. Это вполне естественно. У нас тур из в Германии в Польшу, Россию, Париж и Нью-Йорк. У меня здесь много поклонников, и это мне очень нравится", - рассказал Стинг в интервью каналу M24.

В новом туре, в том числе на московском концерте музыканты вернулись к рок-звучанию. Лирики на концерте хватило не всем, но равнодушных к творчеству Стинга не осталось. "Я не могу сказать, что я его знала хорошо раньше. Но сегодня я просто понимаю, что буду слушать его дальше", - поделилась с каналом М24 одна из зрительниц.

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