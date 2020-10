Стинг отметил годовщину сольной карьеры в Москве

Лучшие хиты для московской публики исполнил всемирно известный певец Стинг. Концерт, длившийся более двух с половиной часов, был застрахован на 10 млн евро. Музыкант исполнял свои песни под аккомпанемент гитары, которой более 50 лет

25 июля на сцене спорткомплекса «Олимпийский» прошел концерт британского музыканта Стинга. Выступление прошло в рамках Sting's Summer Tour и стало продолжением специального тура Back to Bass. Тур посвящен 25-летию сольной карьеры певца.

Как сообщает РИА Новости, программа концерта состоит из лучших сольных песен музыканта. Также в него включен репертуар группы The Police, в которой Стинг начинал свою музыкальную карьеру.

Музыкант сыграл москвичам на уникальной гитаре 50's Fender Precision Bass, которой уже более 50 лет. Он оставался верен ей на протяжении всей карьеры. Именно эта гитара звучит в его лучших хитах.

Во время прошлого концерта, отыгранного год назад, Стингу аккомпанировал Российский национальный оркестр, в 2012 году рядом с музыкантом был только его бывший коллектив: Доминик Миллер, барабанщик Винни Колайут, клавишник Дэвид Санчес, скрипач Питер Тикелл и вокалистка Джо Лоури.

В честь юбилея сольной карьеры Стинг выпустил двойной CD The Best Of 25, а также подарочное издание 25 years, которое стало коллекцией его лучших песен.