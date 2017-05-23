Группа Aerosmith исполнила в Москве песню в поддержку Манчестера после теракта

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Группа Aerosmith на концерте в Москве 23 мая исполнила песню в поддержку британского Манчестера, передает телеканал "Москва 24".

После концерта на табло за сценой появился флаг Великобритании с надписью "Манчестер". На сцене появился белый рояль, и Стивен Тайлер исполнил песню Dream On, а также призвал поддержать Манчестер.

Ранее в спорткомплексе "Олимпийский" усилили меры безопасности.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер Арена" прогремел вечером 22 мая. На арене проходил концерт певицы Арианы Гранде. Бомба сработала вне концертного зала – в фойе здания, где находилось множество посетителей.

Большая часть гостей мероприятия были подростками. Жертвами трагедии стали 22 человека, часть из которых дети. Пострадали 59 человек.