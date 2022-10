"Король эпатажа" Мэрилин Мэнсон дал второй за год концерт в Москве

18 декабря в "Олимпийском" прошел уже второй за год концерт американского шок-рокера Мэрилина Мэнсона. Музыкант гастролирует с туром Hey Cruel World... Tour ("Эй, жестокий мир"), который, в свою очередь, организован в поддержку последнего альбома - Born Villain ("Рожденный злодеем"), выпущенного весной. Этим вечером музыкант кричал о любви к Москве, пел с плюшевым медведем и вытирал пот американским флагом, но многие поклонники остались недовольны.

Мэрилин Мэнсон. Фото: ИТАР-ТАСС

Два концерта за год – редкое событие даже для музыкантов такого масштаба, как Мэрилин Мэнсон. В прошлый раз рокер приехал в мае и выступил на сцене клуба Arena Moscow. Он также приезжал с туром Hey Cruel World и сет-лист декабрьского концерта в "Олимпийском" мало отличался от выступления в мае. Хотя фанаты, посетившие оба концерта, отметили, что декорации в спорткомплексе были разнообразнее.

Если на концерт Леди Гаги, выступившей на прошлой неделе в том же "Олимпийском", очередь появилась уже с утра, то вокруг концерта Мэнсона ажиотажа не было. Поклонники без особых препятствий проходили в концертный зал, а очереди образовались лишь у стойки со сменой билетов на браслеты и у гардероба.

На разогреве у Мэнсона выступила российская электро-рок-группа Lex Nulla. Как охарактеризовывают себя сами музыканты, "Lex Nulla - это идеология, это резиновый синтетический звук плюс неистовая живая гитара, это хрупкое женское тело, упакованное в латекс, кожу и металлические шипы". Сам концерт должен был начаться в семь вечера, но Мэнсон появился около восьми – в начале девятого. Когда его силуэт с микрофоном стал виден сквозь занавес, публика взревела.

Начал музыкант с песни, повторяющий название гастрольного тура, - Hey, Cruel World. Следующей была песня Disposable Teens – сингл из четвертого студийного альбома Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death), выпущенного двенадцать лет назад. В свое время она принесла музыканту большую славу. Для композиции The Love Song, третьей по счету, Мэнсон переоделся в алый костюм, схожий с облачением католического священника. За его спиной висел огромный красный крест, а по бокам светились кресты поменьше. Певец переодевался не часто – белая шкура, военная форма эсесовцев, жабо из черных перьев, но каждое его перевоплощение зал встречал восторженным воем.

Мэрилин Мэнсон. Фото: ИТАР-ТАСС

Сет-лист состоял из 15 композиций, среди которых были, как старые хиты, так и песни с последнего альбома. Особую эйфорию в зале вызвали каверы-версии на песни Personal Jesus (Depeche Mode) и Sweet Dreams (Eurythmics). Во время исполнения Personal Jesus за спиной у музыкантов возникло изображение американского флага, а его меньшей копией артист утер пот. С аккордами последней композиции - The Beautiful People – музыканты бросили толпе у сцены барабанные палочки с микрофоном и поспешно ретировались.

Зал опустел быстро, хотя некоторые поклонники до последнего ждали выхода Мэрилина Мэнсона на бис, но, увы, этого не случилось.

Позже, стоя в огромной очереди в гардероб, фанаты делились мнением о концерте. Кто-то охарактеризовал его "самым худшим концертом в своей жизни", другие же уверяли, что после последних лет, не слишком удачных для Мэнсона в творческом плане, музыкант вернулся в форму.

Мэрилин Мэнсон. Фото: marilynmanson.com

После российской столицы шок-рокер Мэрилин Мэнсон и его одноименная группа выступят в Киеве, а в следующем года дадут концерты в Челябинске, Красноярске, Омске и Новосибирске.

Группа Marilyn Manson была образована около 20 лет назад. Ее названием стал псевдоним лидера и вокалиста – Мэрилина Мэнсона (Брайан Уорнер). Уорнер составил его из имени знаменитой американской актрисы Мэрилин Монро и фамилии не менее известного маньяка-убийцы Чарльза Мэнсона. Последний "прославился" тем, что основал секту-коммуну "Семья", которая в августе 1969 года устроила кровавую резню в одном из голливудских особняков. Тогда погибли пять человек. Одной из жертв стала жена режиссера Романа Полански Шэрон Тейт, которая находилась на последнем месяце беременности. Остальные участники группы, за исключением гитариста John 5, взяли аналогичные псевдонимы из женских имен и фамилий известных людей. По замыслу Уорнера, подобное сочетание должно означать наличие в человеке двух начал - добра и зла.

В Москву музыканты приезжают уже в шестой раз. В первый визит группы верующие устроили протест против концерта, который чуть ли не закончился потасовкой между православными верующими и фанатами рок-музыканта. Выступление пришлось перенести на другой день. Главная претензия христианской общественности многих стран к рок-музыканту – это пропаганда им безнравственности, сатанизма и агрессии. Но, пока христиане протестуют, Мэнсон продолжает эпатировать публику.

Виктория Сальникова, @v_salnikova