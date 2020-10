Джордж Бенсон выступит на сцене спорткомплекса "Олимпийский"

Фото: ИТАР-ТАСС

Американский джазовый музыкант Джордж Бенсон выступит 20 июля в зале "Север" СК "Олимпийский". Концерт пройдет в рамках мирового тура "The Guitar Man Tour". На концерте будут представлены как полностью инструментальные композиции, где исполнитель сыграет на гитаре в сопровождении других музыкантов, так и номера с вокалом самого Бенсона - например, песни "Since I Fell For You" и "My One And Only Love".

Композиции 69-летнего исполнителя уже не первое десятилетие входят в число эталонов джазовой музыки, а умение "сыграть, как Бенсон", и сейчас сделает честь любому джазовому гитаристу. Как пишет РБК Daily, собственный стиль Джорджа Бенсона проявился уже в начале 1960-х, когда с органистом Джеком Макдаффом он записал свой первый альбом The New Boss Guitar of George Benson. Вскоре после этого способность легко ориентироваться в разных джазовых направлениях принесла ему прозвище Большой Босс.

При этом коммерческий прорыв музыканта случился только в 1976 году с выходом альбома Breezin’, который стал одной из "первых ласточек" в направлении джаз-поп. Альбом Breezin’ влетел на первое место в чарте Billboard и взял две премии "Грэмми". Более того, гитарист, ранее стеснявшийся своего голоса, запел и тут же заслужил сравнения с Нэтом Кингом Коулом.

Последний альбом Джорджа Бенсона Guitar Man вышел в 2001 году. В нем, помимо оригинальных композиций, представлены римейки мировых хитов - Naima Джона Колтрейна, I Want to Hold Your Hand группы Beatles и My Cherie Amour Стиви Уандера.