В "Олимпийском" пройдет шоу гигантских джипов Monster Mania

В "Олимпийском" пройдет шоу "Монстр мания"

29 марта на арене спорткомплекса "Олимпийский" состоится шоу гигантских внедорожников Monster Mania. Пилоты покажут зрителям мастер-класс езды на "бигфутах", а также ряд трюков на внедорожниках.

В рамках шоу пройдут гоночные заезды в режиме "один на один", а джипы будут давить легковые автомобили гигантскими колесами. Кроме того, все желающие смогут прокатиться на 10-местном пассажирском джипе Monster Truck.

"Бигфуты" не являются автомобилями в традиционном понимании этого слова - это автомобили, созданные специально для выполнения сложных трюков и рассчитанные на преодоление огромных нагрузок. Средний вес "бигфута" превышает 4 тонны, а мощность двигателя составляет около 1500 лошадиных сил.

Также в рамках шоу зрители смогут понаблюдать за мотофристайл-трюками, которые исполнит команда FMX.

Отметим, что в прошлом году шоу Monster Mania уже проводилось в "Олимпийском". Тогда в рамках мероприятия зрителям продемонстрировали трюки на квадроциклах.