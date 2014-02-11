Автомобильное шоу Top Gear Live приедет в столицу в третий раз

25 и 26 марта в "Олимпийском" состоится третье по счету шоу Top Gear Live c Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и суперсекретным водителем-испытателем Стигом. На шоу вы увидите самые потрясающие автомобили и головокружительные трюки.

Фото: M24.ru

По словам Джереми Кларксона, Москва выбрана неслучайно: шоу в столице всегда проходят с полным аншлагом – первое выступление в 2012 году собрало более 30 тысяч человек.

В этом году Top Gear Live празднует 10-летний юбилей, поэтому новое шоу будет особенным, фееричным и полным неожиданностей: специально для него профессионалы готовят оригинальные световые и пиротехнические эффекты, сложные трюки и полное погружение в мир автомобилей.

Начало выступлений – в 19.30, стоимость билетов – от 1000 рублей.

