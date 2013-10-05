Бой Кличко - Поветкин состоится в "Олимпийском" 5 октября

Поветкин встретится с Кличко в "Олимпийском" 5 октября

Сегодня, 5 октября, в столице состоится бой, которого ждут сотни тысяч любителей спорта. Украинец Владимир Кличко сойдется на ринге с россиянином Александром Поветкиным.

Кличко - суперчемпион по версии WBA, обладатель чемпионских поясов Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации. Он одержал 60 побед, 52 из которых были нокаутом, и лишь трижды проиграл. Последние 9 лет боксер считается непобедимым.

Александр Поветкин – чемпион России, двукратный чемпион Европы, чемпион мира и регулярный чемпион WBA в тяжелом весе. Он принял участие в 26 боях. Все они заканчивались его победой.

Бой начнется в 20.00 в "Олимпийском". Все билеты распроданы. Отметим, что стоимость "черных" билетов доросла до 20 тысяч долларов.