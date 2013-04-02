Сильнейшие биатлонисты примут участие в Гонке чемпионов в Москве

Фото: championsrace.ru

Сильнейшие биатлонисты мира вновь приедут в Москву – 6 апреля в "Олимпийском" состоится традиционная Гонка чемпионов.

Болельщики увидят три гонки с участием лидеров мирового биатлона: женский и мужской масс-старты, а также смешанную эстафету.

Нынешняя гонка чемпионов пройдет в Москве уже в третий раз. Участники будут стартовать и финишировать внутри спорткомплекса "Олимпийский". Стрельбище также будет расположено внутри комплекса. При этом значительная часть трассы пройдет вне арены – на прилегающей к "Олимпийскому" территории будет создана специальная трасса.

На соревнования в Москву приедут ведущие биатлонисты, в том числе обладатели больших Хрустальных глобусов по итогам нынешнего биатлонного сезона француз Мартен Фуркад и норвежка Тура Бергер. Также в гонках будут участвовать и другие звезды биатлона – Уле Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свендсен, Тарьей Бё, Тура Бергер, Мириам Гёсснер, Кайса Мякяряйнен, Андреа Хенкель и другие спортсмены.

Россию в Гонке чемпионов представят Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко, Антон Шипулин, Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Екатерина Глазырина.

Прототипом Гонки чемпионов стал знаменитый Рождественский старт в Гельзенкирхене, который с 2002 года проходит на стадионе "Ауф Шальке" в Германии и собирает более 60 тысяч зрителей.