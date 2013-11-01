В "Олимпийском" пройдет экстремальное фристайл-шоу Nitro Circus Live

"Афиша": В "Олимпийском" пройдет экстремальное шоу Nitro Circus Live

3 и 4 ноября в Спорткомплексе "Олимпийский" состоится фристайл-шоу Nitro Circus Live. Москвичи станут первыми зрителями шоу в рамках гастрольного тура экстремальных спортсменов. Только в Австралии в прошлом году шоу посетили более 100 тысяч зрителей.

Зрители увидят трюки на BMX, скейтах, самокатах, роликах, тележках из супермаркетов и других необычных транспортных средствах. Все это будет происходить на гигантской 18-метровой рампе.

Один из знаменитых трюков экстремальщиков - Nitro Bomb, попавший в Книгу рекордов Гиннесса. В нем 20 мотофристайлеров одновременно выполняют сальто назад и буквально парят в воздухе.

Организаторы отмечают, что в России выступят многократные победители X-Games: мотофристайлеры Адам Джонс, Блейк "Билко" Уильямс, Джеррид МакНил, Джош Шихан, Клинтон Мур. Также участниками шоу станут Кам Синклер, который вернулся в экстремальный спорт после тяжелой травмы и 10-дневной комы, и единственная девушка Джолин Ван Вьюгт.

Начало представлений: 3 ноября - в 15.00 и 20.00, а 4 ноября - в 15.00. Стоимость билетов - от 1000 рублей.

Напомним, билеты вы можете приобрести на нашем сайте.

$2