03 октября 2013, 15:19

Официальный кортеж Олимпийского огня показали в Кремле

В Москве представили официальный кортеж Олимпийского огня

В Москве представили официальный кортеж Олимпийского огня. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Торжественная церемония состоялась на Ивановской площади Кремля.

Более 30 автомобилей входят в состав кортежа, предназначенного для Олимпийской эстафеты. Возглавит колонну машина со штурманом и микроавтобус с факелоносцами.

Также в эстафете примет участие легендарная машина времен Олимпиады-80. По замыслу организаторов, она станет символом связи поколений. На ней повезут факел Олимпиады того времени, с которым желающие смогут сфотографироваться.

"В машинах будут находиться капсулы с олимпийским огнем на случай, если огонь затухнет у факелоносца, что теоретически возможно. Но во время испытаний, даже в экстремальных ситуациях, таких случаев не было", - сообщил президент оргкомитета "Сочи-2014" Дмитрий Чернышенко.

Все происходящее будут записывать и снимать на камеру фотографы и операторы на специальном автомобиле.

В понедельник, 7 октября, эстафета стартует от Васильевского спуска и завершится на смотровой площадке МГУ имени Ломоносова, 8 октября эстафета пройдет от Васильевского спуска по всей Москве и закончится на Красной площади, где состоится торжественное зажжение Чаши олимпийского огня сочинской Олимпиады.

По расчетам организаторов, около 130 миллионов россиян смогут наблюдать за кортежем. В общей сложности спортсмены преодолеют более 65 тысяч километров, в том числе на автомобиле, поезде, самолете, на русской тройке и даже в оленьей упряжке.

Сюжет: Олимпийский огонь в Москве
Олимпийский огонь олимпийский факел эстафета олимпийского огня кортежи

