Мутко готов уйти в отставку в случае отстранения сборной России от Игр в Рио

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министр спорта РФ Виталий Мутко готов уйти в отставку, если национальная олимпийская сборная не попадет на Игры в Рио-де-Жанейро, сообщает "Интерфакс".

"Я никогда не отказываюсь от ответственности, я готов ее взять на себя. Я стараюсь делать честно свою работу. Для меня будет неудачей, если сборная будет отстранена, в этом случае я готов уйти в отставку", – сказал Мутко.

Он подчеркнул, что не он побуждал спортсменов употреблять допинг, но если есть сбои, значит, это его ошибка.

"Думаю, что доля моей вины в том, что произошло достаточная, я готов нести за это полную ответственность", – министр.

Допинговый скандал разразился в 2015 году. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило российских спортсменов в применении допинга, а российское антидопинговое агентство в сокрытиях данных.

Федерация тяжелой атлетики определит судьбу российских спортсменов

WADA рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций дисквалифицировать Всероссийскую федерацию легкой атлетики и отстранить российских легкоатлетов от соревнований под эгидой Международной федерации легкой атлетики. Теперь российским легкоатлетам запрещено участвовать во всех международных соревнованиях, в том числе и в предстоящих летних Олимпийских играх в Рио.

Кроме того, WADA заявила о коррупции внутри Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Положительные допинг-пробы были найдены у теннисистки Марии Шараповой, фигуристки Екатерины Бобровой, велогонщика Эдуарда Ворганова, конькобежца Павла Кулижникова, шорт-трекистов Семена Елистратова и Екатерины Константиновой, волейболиста Александра Маркина и биатлониста Эдуарда Латыпова.

Также WADA рекомендовала пожизненно дисквалифицировать пятерых российских легкоатлетов: Марию Фарносову, Екатерину Поистогову, Анастасию Баздыреву, Кристину Угарову и Татьяну Мязину.