Объявлен состав сборной России по керлингу на Олимпиаду в Сочи

Фото: ИТАР-ТАСС

Утвержден состав олимпийской сборной России по керлингу. Национальную команду на Играх в Сочи представят десять спортсменов.

Состав команды России был утвержден на заседании исполкома Олимпийского комитета России и коллегии Министерства спорта, сообщает "Р-Спорт".

Состав женской сборной России: Екатерина Галкина, Нкеируха Езех, Александра Саитова, Анна Сидорова, Маргарита Фомина.

Состав мужской сборной России: Евгений Архипов, Андрей Дроздов, Петр Дрон, Александр Козырев, Алексей Стукальский.

Олимпиада в Сочи пройдет с 7 по 23 февраля. Предварительные соревнования начнутся за день до официальной церемонии открытия Игр - 6 февраля.