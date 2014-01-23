Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января 2014, 17:39

Спорт

Объявлен состав сборной России по керлингу на Олимпиаду в Сочи

Фото: ИТАР-ТАСС

Утвержден состав олимпийской сборной России по керлингу. Национальную команду на Играх в Сочи представят десять спортсменов.

Состав команды России был утвержден на заседании исполкома Олимпийского комитета России и коллегии Министерства спорта, сообщает "Р-Спорт".

Состав женской сборной России: Екатерина Галкина, Нкеируха Езех, Александра Саитова, Анна Сидорова, Маргарита Фомина.

Состав мужской сборной России: Евгений Архипов, Андрей Дроздов, Петр Дрон, Александр Козырев, Алексей Стукальский.

Олимпиада в Сочи пройдет с 7 по 23 февраля. Предварительные соревнования начнутся за день до официальной церемонии открытия Игр - 6 февраля.

Сюжет: Подготовка к Олимпиаде
Олимпийские игры керлинг Олимпиада-2014

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика