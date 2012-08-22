Перед домами московских олимпийцев появились граффити-медали

Столичные обладатели высших олимпийских медалей получили еще по одному золоту. Активисты решили вручить спортсменам символы народного признания - перед домами чемпионов из Москвы и Подмосковья нарисованы граффити-медали

Перед домами чемпионов из Москвы и Подмосковья появились граффити-медали. Активисты "вручили" спортсменам своеобразные символы народного признания. При этом благодарные поклонники решили себя не называть. По их словам, они просто хотели напомнить олимпийцам об их победах. Организаторы флеш-моба пообещали, если видео наберет миллион просмотров, они оставят граффити-поздравления по всей России.

Напомним, на Олимпийских играх в Лондоне приняли участие 149 спортсменов из Москвы. Это составляет 34% от общего состава российской команды и на 4% больше, чем в Пекине-2008. Москвичи выступили в 29 видах спорта, завоевав медали в 14 из них.

Золото Олимпийских игр удалось выиграть 24-м столичным спортсменам. Среди них Евгения Канаева, Иван Ухов, Анна Чичерова, Алия Мустафина и многие другие выдающиеся атлеты.