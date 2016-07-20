Песков исключил возможность бойкота Олимпиады российскими спортсменами

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность бойкота Олимпиады 2016 года российскими спортсменами. Он подчеркнул, что Путин не принимал никаких решений в отношении министра спорта Виталия Мутко, отставки которого потребовало ВАДА, сообщает "Р-Спорт".

"Этой темы на повестке дня нет. Более того, президент сказал об абсолютной ошибочности бойкотирования, что уже, к сожалению, случалось в истории", – подчеркнул Песков.

19 июля Международный олимийский комитет отложил оглашение решения о возможном отстранении сборной России от Олимпиады в Рио-де-Жанейро до 23-24 июля.

В этот же день стало известно, что министру спорта России Виталию Мутко отказано в аккредитации на Игры в Рио.

Днем ранее канадский юрист Ричард Макларен зачитал перед комиссией ВАДА доклад, в котором обвинил министерства, федерации и антидопинговое агентство России в сокрытии информации об употреблении допинга российскими спортсменами.