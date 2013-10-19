Александр Овечкин: человек, который никогда не отступает

Фото: ИТАР-ТАСС

Сетевое издание M24.ru начинает цикл статей о спортсменах-москвичах, которые примут участие в Олимпийских играх в Сочи. В первой статье мы расскажем о лидере российской сборной по хоккею, звезде "Вашингтон Кэпиталз" Александре Овечкине.

Овечкин родился в 1985 году в Москве. В восемь лет Александр пошел заниматься хоккеем в спортивную школу "Динамо". Выбор был не случайным – мать Овечкина играла за волейбольный клуб с одноименным названием.

В российской хоккейной Суперлиге спортсмен дебютировал в 16 лет. В своем первом сезоне Овечкину удалось набрать 4 очка в 22 матчах. Очень неплохой показатель для юниоров, которые, как правило, выходят на лед отнюдь не в первых двух звеньях.



Настоящий звездный час Александра, после которого его заметили и начали выделять среди десятков других молодых игроков, наступил на юниорском чемпионате мира в Словакии. Хоккеист набрал 18 очков и возглавил список лучших бомбардиров турнира.

В последующие два сезона Овечкин продолжал совершенствоваться как хоккеист. В Суперлиге 2003/2004 он сыграл в 53 из 60 матчей и набрал 23 очка. Александра признали лучшим левым нападающим по итогам сезона.

Фото: ИТАР-ТАСС

В принципе, Овечкин мог уже по окончании сезона уехать за океан, но в тот момент в НХЛ грянул очередной локаут, и хоккеисту пришлось остаться в "Динамо".

В следующем сезоне "Динамо" значительно усилилось – из-за локаута ряды “бело-голубых” пополнили Марков, Дацюк и Афиногенов. С таким подбором мастеров москвичи могли рассчитывать на борьбу за самые высокие места, и клуб воспользовался шансом – "Динамо" выиграло плей-офф Суперлиги.

Вырос в профессиональном плане и Овечкин – все-таки, игра с Марковым и Дацюком располагает к тому, что молодые и неопытные хоккеисты учатся у старших коллег по цеху.

Уже в звании чемпиона России Овечкин собрался в НХЛ, где наконец-то закончился локаут, и игроки, проклиная комиссара лиги Бэттмена, поехали обратно, так и не добившись желаемых улучшений условий контрактов, то бишь увеличения потолка зарплат.

Там его уже ждали в клубе "Вашингтон Кэпиталз", который выбрал юное дарование под первым номером драфта. Быть выбранным под первым номером – это неслыханная честь, которая выпадает только лучшим из лучших. Достаточно сказать, что раньше Овечкина из наших хоккеистов такой чести удостоился только Илья Ковальчук.

Правда, перед отъездом Овечкину пришлось вернуться из заокеанских мечт и выдержать настоящую "рубку" за право куда-либо уезжать. За право увидеть в своем составе Александра боролись "Динамо" и "Авангард", предложившие очень щедрые финансовые условия. Вообще, "бело-голубые" хотели не столько оставить у себя Овечкина, сколько подзаработать на его отъезде в НХЛ за счет компенсации.

Вся история превратилась в целую эпопею, и, в конечном итоге, Овечкин все-таки уехал за границу.

Фото: ИТАР-ТАСС

В "Вашингтоне" у Овечкина все пошло удачно как в сказке – в первых 11 играх Александр в каждом матче набирал очки. Причем не просто забивал и отдавал передачи, но еще и делал это удивительно красиво – его легендарный гол в ворота "Финикса" возглавил рейтинги самых красивых шайб месяца, а затем и сезона.

Нет ничего удивительного в том, что именно Овечкин завоевал по итогам сезона приз лучшему новичку – "Колдер Трофи".

Овечкин третий раз стал обладателем приза "Харт Трофи"

Вообще в НХЛ у Овечкина, по сути, не осталось непокоренных вершин. Разве что Кубок Стэнли он ни разу не выигрывал, но это не личный, а командный турнир, где на первые роли выходит игра товарищей по команде, а "Вашингтон" звездностью в последние годы не отличается.

Отдельно стоит отметить выступления Овечкина за сборную. Он здорово выступил на Олимпийских играх в Турине 2006 года и стал единственным из российских хоккеистов, кто вошел в символическую сборную турнира.

Но настоящим всенародным героем Овечкин стал после победы сборной России на чемпионате мира по хоккею 2008 года. Та виктория над канадцами в Квебеке остается одной из самых значимых побед российского хоккея. В Канаде в год столетия хоккея сборная России сумела одолеть безоговорочных фаворитов – хозяев турнира, которые приехали туда едва ли не в самом оптимальном составе.

Овечкин по праву считался одним из лидеров команды и набрал 12 очков по ходу турнира.

А вот на Олимпийских играх в Ванкувере канадцы взяли убедительный реванш за Квебек – сборная России была разгромлена со счетом 3:7 и вылетела в четвертьфинале.

Фото: ИТАР-ТАСС

Есть ли шансы у Овечкина с третьей попытки стать олимпийским чемпионом в Сочи? Безусловно есть. Хоккей – командная игра, а мы уже отошли от тех времен, когда игроки конфликтовали с хоккейной федерацией и

"прогуливали" Олимпийские игры. Ситуация, когда группа игроков откажется ехать в сборную, как было например в 1998 году в Нагано, сейчас просто немыслима. А это значит, что лучшие из лучших приедут оправдывать свой статус, чтобы завоевать олимпийское золото.

Если говорить о главных конкурентах – то они все те же: Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия. Именно в таком порядке следует расположить других претендентов на олимпийское золото. Сборная Словакии все-таки ощутимо слабее, да и не полностью оправилась после смены поколений, а удачное выступление швейцарцев на последнем чемпионате мира стоит рассматривать как исключение из правил. Да и на том первенстве только шведы играли в более-менее оптимальном составе.

В Греции стартовала эстафета Олимпийского огня "Сочи-2014"

Итак, шансы сборной России на олимпийское золото очень высоки. Пожалуй, таких шансов не было с Олимпиады в Альбервилле. Можно смело давать 40 процентов и даже прогноз в 50 процентов не выглядит чем-то чрезмерно оптимистическим.

В конце концов, на родном льду, на глазах тысяч болельщиков, Овечкин и компания должны сделать то, к чему они так долго шли, и стать олимпийскими чемпионами. Побить Кросби и компанию так, как сделали "кленовые листья" с российской дружиной четыре года назад, в Ванкувере.

Своеобразный намек Александру уже сделали греческие чиновники от Олимпийского комитета - именно Овечкин был первым российским факелоносцем олимпийского огня.

Василий Макагонов