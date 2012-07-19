32 года назад в Москве стартовали XXII Олимпийские игры

Фото: ИТАР-ТАСС

32 года назад в СССР прошли XXII Летние Олимпийские игры. Большая часть спортивных состязаний проводилась в Москве, участие приняли и другие города: парусные регаты стартовали в Таллине, предварительные игры футбольного турнира прошли в Киеве, Ленинграде и Минске, соревнования по пулевой стрельбе проводились в Мытищах.

Олимпиада-80 получила большой политический резонанс в связи с тем, что более 50 стран, в том числе США, бойкотировали соревнования. Причиной стала война СССР в Афганистане – контингент советских войск был введен в страну за несколько месяцев до начала Олимпиады. Тем не менее, некоторые спортсмены из стран, бойкотировавших Игры, все-таки приехали в СССР, но выступать им пришлось под олимпийским флагом.

Подготовка к Олимпиаде началась за четыре года до ее открытия. Прежде всего, на юго-западе Москвы построили Олимпийскую деревню, куда входил не только жилой комплекс для спортсменов с магазинами и другой необходимой инфраструктурой, но и тренировочные базы, зоны отдыха и концертный зал.

Преобразилось и московское метро. Именно к Олимпиаде в подземке появились электронные часы, показывающие время с точностью до секунд, а в вагонах метро - яркие люминесцентные лампы.

Элементы оформления Игр – олимпийские кольца и олимпийского мишку можно было встретить на каждом углу.

Особый вопрос власти, разумеется, уделили безопасности мероприятия. Важно было не только обезопасить гостей и участников Олимпиады от разного рода преступников и махинаторов, но и выставить Москву в «хорошем свете», и избежать проблем на идеологической почве.

С этой целью в КГБ был создан спецотдел для «осуществления мероприятий по срыву подрывных акций противника и враждебных элементов в период подготовки и проведения летних Олимпийских игр в Москве». Мобилизовали весь незанятый личный состав комитета из других городов.

Результатом стало выселение за 101-й километр не только всего криминального мира Москвы, но и алкоголиков, душевнобольных, женщин легкого поведения, а также диссидентов. Кроме того, въезд в Москву существенно ограничили: было сокращено число командировок в столицу, отменены все экскурсии в Москву из других городов, и даже поезда направлялись по объездным маршрутам.

Вместе с Олимпиадой в Москву пришли и «веяния» Запада, начиная от кроссовок Adidas и заграничной одежды, заканчивая обилием продуктов питания вплоть до настоящей экзотики того времени – на прилавках столичных магазинов появились нарезки салями и сервелата, джемы, дефицитные сыры, баночное пиво, фанта, кока-кола и т.д.

***

Что касается непосредственно Игр, несмотря на отсутствие по политическим причинам представителей ряда ведущих спортивных держав, Олимпиада прошла достойно — согласно итогам, было установлено 36 мировых и 74 олимпийских рекорда.

Золотые награды завоевали спортсмены из 25 стран. Более половины всех золотых наград получили спортсмены СССР (80) и ГДР (47). Польша и Болгария завоевали наибольшее количество наград в своей олимпийской истории. Первую в истории золотую медаль получили спортсмены Зимбабве.

Напомним, в 2014 году в России (в Сочи) второй раз пройдут Олимпийские игры и в первый – зимние игры. Подготовка к проведению спортивного мероприятия идет полным ходом. На строительство объектов инфраструктуры из бюджета РФ выделено 2 млрд. долл. К началу зимних Игр в Сочи должно появиться 11 спортивных объектов общей вместимостью 200 тысяч зрительских мест. Среди них - центральный стадион на 40 тысяч зрителей, Ледовый дворец для фигурного катания, Большая и Малая ледовые арены для хоккея, конькобежный стадион, биатлонный комплекс, санно-бобслейная трасса, сноуборд-центр и многое другое.

Текст подготовлен по материалам из открытых источников.