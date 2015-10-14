Плющенко собрался выступить на Олимпиаде 2018 года

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Российский фигурист Евгений Плющенко намерен выступить на Олимпиаде в корейском Пхенчхане, которая состоится в 2018 году. Он хочет установить личный рекорд по участию в Олимпиадах, сообщает ТАСС.

"Я готовлюсь не к самой Олимпиаде, а к отбору на нее. Не стоит на меня надевать медали и говорить, что я еду на соревнования", – подчеркнул Плющенко. По его словам, речь идет о подготовке к чемпионату России.

Он отметил, что не намерен надрываться и уставать и будет готовиться в плавном режиме. "Ко всем Играм я готовился за два года. Хотел бы выступить на пятой Олимпиаде, до меня этого никто не делал. Хотелось бы установить рекорд", – отметил спортсмен.

В последнее время фигуриста мучают травмы. В частности, он снялся с соревнований в одиночном катании на Олимпиаде из-за травмы спины.

Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом. В 2006 году он завоевал золото в личных соревнованиях, а на Играх в Сочи – в командных.