10 мая 2017, 16:48

Спорт

Перепроверка допинг-проб с ОИ 2008 и 2012 годов выявила более 100 нарушений

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Международный олимпийский комитет (МОК) провел повторное тестирование допинг-проб, взятых на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, выявил тем самым более ста нарушений, сообщает телеканал NRK.

Положительные допинг-пробы зафиксированы у 63 медалистов, причем 15 из них – обладатели золотых медалей Олимпиад 2008 и 2012 годов. В целом 65 положительных проб выявили у участников Игр-2008 в Пекине и 46 – у участников Олимпиады 2012 года, прошедшей в Лондоне.

Среди нарушителей – представители 19 государств: России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Украины, Грузии, Бахрейна, Хорватии, Турции, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, Ямайки, Китая, Греции, Испании, Кубы, Германии и Катара.

Олимпийские игры нарушения жизнь в мире новости спорта

