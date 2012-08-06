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06 августа 2012, 11:42

Российский борец выиграл золото Олимпиады

Олимпийские игры борьба золото

ИТАР-ТАСС

Российский борец греко-римского стиля Роман Власов, выступающий в категории до 74 килограммов, выиграл золотую медаль Олимпиады, сообщает Sports.ru.

В финальном поединке, который состоялся 5 августа, наш спортсмен одолел представителя Армении Арсена Джуфалакяна со счетом 2-0.

Бронзовыми призерами стали литовец Александр Казакевич и азербайджанец Эмин Ахмадов.

Напомним, что завоеванная награда стала четвертым золотом для России и вывела нашу страну на девятое место в медальном зачете Олимпийских игр. До победы Власова российские спортсмены завоевывали золотые медали только в дзюдо – здесь отличились Тагир Хайбуллаев, Арсен Галстян и Мансур Исаев.

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