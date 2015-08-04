Форма поиска по сайту

04 августа 2015, 17:38

Спорт

Композитора Олимпийских игр-2022 в Пекине обвинили в плагиате

Кадр из мультфильма Frozen

Композитора гимна пекинских зимних Олимпийских игр-2022 обвинили в плагиате на трек "Let it go" из диснеевского мультипликационного блокбастера Frozen, сообщает The Guardian.

В китайском твиттере Weibo появилось огромное количество негативных комментариев в адрес композитора: "Плагиат здесь совершенно очевиден. Это международная спортивное событие. Если они не могут сделать свою собственную музыку, могли бы пригласить иностранного композитора".

Даже главный китайский финансовый журнал Caijing не остался в стороне от дискуссии, отметив, что композитор использовал мелодию из известного мультфильма практически без изменений, лишь немного модифицировав ритм и темп.

Видео: youtube / пользователь: Jack Sze

