Центробанк выпустил сторублевые купюры с олимпийской символикой

Фото: M24.ru

Банк России запустил в оборот новые купюры достоинством 100 рублей. Их выпуск приурочен к проведению 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи, сообщает телеканал "Москва 24".

Купюры выполнены в сине-голубой гамме, рисунок расположен вертикально. На одной стороне банкноты изображен сноубордист, летящий над Сочи, на другой – стадион, коллаж с олимпийскими дисциплинами и Жар-птица.

Раннее сообщалось, что тираж олимпийских банкнот составит 10 миллионов экземпляров.

Кроме того, в декабре начнется чеканка инвестиционных олимпийских монет: серебряных номиналом 3 рубля, и золотых номиналом 50 и 100 рублей. Всего планируется выпустить 38 видов памятных и девять видов инвестиционных монет.

Банк России также выпускает коллекционную монету с цветным изображением Олимпийского факела. Тираж монеты номиналом в 25 рублей – 250 тысяч экземпляров.

Напомним, Олимпийские игры в Сочи пройдут с 7 по 23 февраля 2014 года.