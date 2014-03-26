Спортивные объекты в Подмосковье назовут в честь призеров Олимпиады

Виктор Ан. Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные власти планируют назвать 23 спортивных объекта в регионе именами победителей и призеров Олимпийских Игр в Сочи, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.

Так, именем шестикратного олимпийского чемпионата по шорт-треку Виктора Ана назовут физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком в Ивантеевке. Именем двукратного победителя сочинских Игр бобслеиста Александра Зубкова - ФОК с универсальным спортзалом в городе Котельники. СДЮШОР "Парамоново" будет названа в честь серебряного призера Олимпиады саночника Альберта Демченко, а сноуборд-парк в Дмитровском районе - в честь сноубордиста, двукратного олимпийского чемпиона Вика Уайлда.

"12 спортивных объектов на территории Подмосковья уже обрели имена своих "олимпийских покровителей". Естественно, при этом мы учитываем специфику спортивного сооружения", - сообщил глава Минспорта Московской области Олег Жолобов.

Напомним, что на Олимпиаде в Сочи сборная России выиграла медальный зачет. Российские спортсмены завоевали 33 награды (13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых), таким образом установив рекорд страны по общему количеству и по числу золотых медалей на зимних Играх.