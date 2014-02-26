Домрачева и Бьорндален признаны лучшими спортсменами Олимпиады в Сочи

Дарья Домрачева. Фото: ИТАР-ТАСС

Биатлонисты Дарья Домрачева и Уле Эйнар Бьорндален признаны лучшими спортсменами Олимпийских игр в Сочи по версии Международной профессиональной ассоциации журналистов (AIPS).

На официальном сайте организации сообщается, что в голосовании приняли участие журналисты из 20 стран мира. Белорусская биатлонистка Домрачева, завоевавшая в Сочи три золотые медали, получила 45% голосов. Второе и третье места в опросе заняли словенская горнолыжница Тина Мазе (21%, 2 золотые медали) и норвежская лыжница Марит Бьерген (7%, 3 золотые медали).

За норвежца Бьорндалена, который дважды поднимался на высшую ступень пьедестала, отдали свои голоса 28% опрошенных. 1% ему уступил российский шорт-трекист Виктор Ан, выигравший три золота и одну бронзу. В тройку лучших вошел французский биатлонист Мартен Фуркад (12%, 2 золота и 1 серебро).

Кроме того, лучшей командой Олимпиады признана сборная Нидерландов по конькобежному спорту (16%). По 4% голосов набрали словенские и канадские хоккеисты, мужская сборная Норвегии по керлингу и украинская женская биатлонная команда.

Журналисты также признали американского сноубордиста Сейджа Коценбурга, который выиграл золото в слоуп-стайле, самым зрелищным спортсменом. Второе место заняла сборная Ямайки по бобслею, третье - американский бобслеист Джонни Куин.