Зимние Олимпийские игры в Сочи объявлены закрытыми

Фото: ИТАР-ТАСС

В Сочи на стадионе "Фишт" завершилась церемония закрытия XXII зимних Олимпийских игр. Эти игры стали невероятно успешными для российских спортсменов, наша сборная заняла первое место в общекомандном медальном зачете.

Президент МОК Томас Бах объявил Олимпийские игры в Сочи закрытыми.

В ходе церемонии закрытия зрители смогли лицезреть историю развития искусства в России, в том числе театрального и циркового.

Россия завоевала 33 медали на Олимпиаде, тем самым, побив предыдущий рекорд, когда на Играх в Калгари-1988 сборная СССР выиграла 29 наград. Наши спортсмены выиграли 13 золотых медалей, что является повторением лучшего результата команды СССР на Олимпийских игр в Инсбруке в 1976 году.

Флаг России на церемонии закрытия нес фигурист Максим Траньков, который выиграл в Сочи два золота - в командных соревнованиях и в парном катании вместе с Татьяной Волосожар.

Олимпийский флаг был передан корейской делегации - следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2018 году в Пхенчхане.

Отметим, что российские спортсмены смогли завоевать медали в 10 из 15 спортивных дисциплин в Сочи. Россиянин Виктор Ан наряду с белорусской спортсменкой Дарьей Домрачевой выиграл три золота Олимпиады.