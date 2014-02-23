В Сочи началась церемония закрытия Олимпийских игр

Фото: ИТАР-ТАСС

В Сочи на стадионе "Фишт" стартовала церемония закрытия XXII зимних Олимпийских игр. Эту Олимпиаду с большим отрывом от преследователей выиграла хозяйка Игр - сборная России.

Российская сборная выиграла 33 медали, из которых 13 - высшей пробы, - то есть, почти в каждом третьем соревновании нашим спортсменам сопутствовал успех. Второе место в общем зачете заняла команда Норвегии, на счету скандинавов 11 золотых медалей. Третьими стали канадские спортсмены с 10 золотыми наградами.

Два человека выиграли по три золота на этой Олимпиаде. Одним из них стал российский шорт-трекист Виктор Ан, которому не было равных в эстафете и на дистанциях 1000 и 500 метров. Также три золота на счету белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой.

Уникальное достижение установил норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален. Он выиграл две золотые медали, доведя общий счет наград высшей пробы до восьми. Таким образом, он сравнялся с великим норвежским лыжником Бьорном Дэли по количеству золота на Олимпиадах, но превзошел его по общему числу медалей.

Олимпиада в Сочи стала самой успешной для России не только со времен Лиллехаммера-1994, но и со времени Игр в Инсбруке 1976 года, где сборная СССР выиграла 13 золотых медалей. Не оправдался ни один из медальных прогнозов, которые прочили россиянам места от третьего до шестого в общекомандном зачете.

Флаг России на закрытии Олимпиады будет нести фигурист Максим Траньков, который на этой Олимпиаде поучаствовал в победе сборной России в командных соревнованиях, а затем выиграл и "личное" золото в парном катании вместе с Татьяной Волосожар.