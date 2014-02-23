Сборная Канады по хоккею выиграла олимпийское золото

Сидни Кросби. Фото: ИТАР-ТАСС

Хоккеисты сборной Канады стали чемпионами Олимпийских игр в Сочи. В финальном поединке "кленовые листья" разгромили команду Швеции со счетом 3:0.

Канадцы забросили в ворота шведов по шайбе в каждом из периодов. В первой двадцатиминутке удачно подставил клюшку Джонатан Тэйвз, затем Сидни Кросби убежал один на один с голкипером сборной Швеции и переиграл его.

Под занавес встречи отличился Крис Кунитц. Хоккеистам "Тре крунур" так и не удалось поразить ворота своих соперников.

Канадцы выигрывают Олимпиаду второй раз подряд. Четыре года назад в финале Игр в Ванкувере они одолели сборную США.

Это состязание стало последним на Олимпийских играх в Сочи. Отметим, что сборная России победила в общем медальном зачете, побив все медальные рекорды для нашей страны на зимних Олимпиадах, в том числе и достижения советского времени.