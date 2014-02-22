Дневник Олимпиады: день пятнадцатый

Антон Шипулин. Фото: ИТАР-ТАСС

Золотая медаль в эстафете и вторая победа Вика Уайлда, неожиданный разгром сборной США и продолжение истории с допингом - в очередном выпуске "Дневников Олимпиады в Сочи".

Первая победа - последняя гонка

22 февраля на Олимпиаде завершились соревнования в биатлоне. Закрывать этот вид олимпийской программы доверили мужским сборным, которые должны были выявить сильнейших в эстафете 4 по 7,5 километров.

Тренеры российской команды приняли решение выставить на последнюю гонку следующий состав: Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. И угадали на все 100%. До четвертого этапа казалось, что победу одержат норвежские биатлонисты, лидировавшие большую часть времени. Однако Эмиль Хегле Свендсен провалил стрельбу, и в итоге Норвегия заняла лишь четвертое место.

Антон Шипулин. Фото: ИТАР-ТАСС

Отстреляв на "ноль" на последнем огневом рубеже, россиянин Шипулин уходил на трассу вторым, с отставанием в 4 секунды от немца Шемпа. Быстро догнав соперника, Антон занял выжидательную позицию. Затем вышел вперед, а на финишной прямой не оставил представителю сборной Германии ни единого шанса. Таким образом, россияне выиграли первую золотую награду на олимпийских соревнованиях по биатлону. Ранее Ольга Вилухина заняла второе место в спринте, а Евгений Гараничев завоевал бронзу в индивидуальной гонке.

Через несколько часов после гонки стало известно, что старший тренер мужской сборной России по биатлону Николай Лопухов решил уйти из сборной после Олимпиады. Он отметил, что хотел бы "свои знания посвятить развитию биатлона". Кроме того, тренер женской биатлонной сборной Вольфганг Пихлер останется на своем посту как минимум до конца нынешнего сезона.

Американец приносит России золото

Еще одну золотую медаль в предпоследний день Олимпиады для России завоевал сноубордист Вик Уайлд, выигравший соревнования в параллельном слаломе. Это уже вторая награда высшего достоинства для экс-американца в Сочи. Ранее он стал первым в параллельном гигантском слаломе.

В финале россиянину противостоял словенец Жан Кошир. В первой попытке Уайлд выиграл с преимущество в 0,12 секунды. Во второй попытке Кошир смог отыграть всего лишь одну сотую. Бронзовая награда досталась австрийцу Бенджамину Карлу, который в малом финале победил итальянца Аарона Марха.

Фото: ИТАР-ТАСС

Отметим, что в этот раз не смогла завоевать медаль супруга Уайлда - россиянка Алена Заварзина, занявшая лишь 13-е место. Победительницей в параллельном слаломе стала австрийская сноубордистка Юлия Дуймовиц. В финале она была сильнее немки Анке Карстенс, опередив ее по итогам двух попыток на 0,12 секунды. Бронзовую награду выиграла еще одна представительница Германии Амели Кобер.

Финский каток

Близится к завершению олимпийский хоккейный турнир. Определился обладатель бронзовых медалей - им стала сборная Финляндии. Подопечные Эркка Вестерлунда неожиданно легко обыграли американскую команду - 5:0. Хоккеисты сборной США считались одними из главных фаворитов сочинских Игр, однако в полуфинале и матче за третье место не смогли забросить ни одной шайбы (Канаде американцы уступили со счетом 0:1). Конечно, в соперниках были серьезные команды, но с таким нападением как у "звездно-полосатых" уходить с площадки без голов - непростительно.

Утешительный финал стал особо примечателен дублем нестареющего Теему Селянне. Финский 43-летний капитан отправил две шайбы в ворота американцев и побил рекорд Игоря Ларионова, став самым возрастным хоккеистом, завоевывающим медаль Олимпиады. Помимо Селянне сборной США по голу забили Юсси Йокинен, Юусо Хиетанен и Олли Мяяття.

Фото: ИТАР-ТАСС

Напомним, что финальный поединок, в котором встретятся Канада и Швеция, состоится 23 февраля, в день закрытия Игр. Начало матча - в 16.00.

Допинговый скандал. Имена известны

Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что допинг-проба лыжницы Марины Лисогор дала положительный результат. В организме украинки найден триметазидин, включенный в список запрещенных препаратов с 1 января 2014 года.

Ранее на употреблении запрещенных препаратов поймали немецкую биатлонистку Эви Захенбахер-Штеле и итальянского бобслеиста Уильяма Фруллани. История с немкой получила, к слову, продолжение. Стало известно, что управление уголовной полиции Баварии обыскало квартиру Захенбахер-Штеле. При этом обыски прошли не только дома у спортсменки, но и на тренировочной базе немецких биатлонисток в Рупольдинге.

Отмечается, что полиция не подозревает Захенбахер-Штеле в умышленном употреблении допинга. Скорее всего, запрещенный препарат попал в организм спортсменки с пищевой добавкой, которую она могла от кого-то получить. Сама биатлонистка заверяла, что никогда не стала бы употреблять допинг сознательно.